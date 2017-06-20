Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало удивительный снимок Юпитера, полученный с борта межпланетного аппарата «Юнона» (Juno).

На снимке прекрасно видны организованные в полосы атмосферные структуры с различной окраской: более темные полосы принято называть «поясами», а светлые — «зонами». Зоны — это области восходящих потоков, имеющие меньшую температуру, нежели пояса, представляющие собой области нисходящих потоков.

Одна из наиболее любопытных областей на фотографии — так называемая «нитка жемчуга». Она представляет собой череду ураганов в виде овалов белого цвета приблизительно одинакового размера.

Фото NASA. Штормы на Юпитере напоминают сюрреалистические картины

На снимке видны атмосферные образования причудливой формы. В целом штормовая природа Юпитера напоминает сюрреалистичный мир, полный контраста и завораживающих образований.

Фото сделано с расстояния приблизительно 46 тысяч 900 километров от газового гиганта. Снимок подвергся цифровой обработке.

«Юнона» успешно вышла на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года после почти пятилетнего путешествия. Станция предназначена для изучения магнитного поля и исследования атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы.