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Техноблог

Новая версия браузера Opera подружилась с мессенджерами

Фото 3DNews. С выходом новой версии Opera можно общаться с друзьями и коллегами непосредственно во время работы в Сети

С выходом новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров без необходимости установки каких-либо расширений и приложений. Об этом сообщил портал 3DNews.

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Разработчики Opera отмечают, что популярность веб-версий мессенджеров год от года растет. Однако переключение между вкладками для ответа на то или иное сообщение зачастую оказывается неудобным.

Браузер обеспечивает быстрый доступ к веб-версиям Facebook Messenger и WhatsApp непосредственно из боковой панели. Веб-версию Telegram можно активировать после предварительной настройки боковой панели.

Среди полезных функций можно выделить возможность закрепить вкладку мессенджера для более удобного и быстрого общения, возможность делиться изображениями (достаточно перетащить любую картинку из Сети к иконке мессенджера), клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами и кнопку меню для выхода из мессенджеров непосредственно в браузере.

Помимо нового механизма работы с мессенджерами разработчики реализовали в данном обновлении свежий дизайн, новые иконки, цвета, обои и анимацию. В интерфейсе Opera присутствуют:

  • совершенно новое оформление с высококачественным графическим дизайном, единым для всех платформ;
  • новая боковая панель с элементами анимации;
  • обновленная экспресс-панель;
  • оформление браузера в темных тонах;
  • анимация в режиме приватной вкладки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51562/
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