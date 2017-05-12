Новая версия браузера Opera подружилась с мессенджерами

С выходом новой версии под кодовым названием Reborn Opera стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров без необходимости установки каких-либо расширений и приложений. Об этом сообщил портал 3DNews.
Браузер обеспечивает быстрый доступ к веб-версиям Facebook Messenger и WhatsApp непосредственно из боковой панели. Веб-версию Telegram можно активировать после предварительной настройки боковой панели.
Среди полезных функций можно выделить возможность закрепить вкладку мессенджера для более удобного и быстрого общения, возможность делиться изображениями (достаточно перетащить любую картинку из Сети к иконке мессенджера), клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами и кнопку меню для выхода из мессенджеров непосредственно в браузере.
Помимо нового механизма работы с мессенджерами разработчики реализовали в данном обновлении свежий дизайн, новые иконки, цвета, обои и анимацию. В интерфейсе Opera присутствуют: