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Техноблог

WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера

WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки в десктопной версии мессенджера. Пока они доступны в приложении только на смартфоне. 

Как пишет XDA-Developers, команда WhatsApp сейчас работает над добавлением опции в настольную версию сервиса. Разработчики уже начали тестировать голосовые и видеозвонки в бете мессенджера на небольшом числе пользователей. На скриншотах видно, что в WhatsApp появились новые кнопки вверху окошка с чатом в десктопном и веб-клиенте. Можно нажать на эти кнопки и совершить звонок выбранному контакту.

Для пользователя на принимающей стороне будет появляться всплывающее окно со входящим вызовом. В окне будут видны имя абонента и фото его профиля.

Ожидается, что официальный релиз функции состоится в ближайшие недели.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177223/
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