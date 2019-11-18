TikTok догнал WhatsApp по популярности

Аналитическая фирма Sensor Tower выяснила, что социальная сеть TikTok перешла порог в 1,5 миллиарда загрузок в App Store и Google Play. Только в 2019-м приложение скачали 614 миллионов раз, сообщил портал @hi-tech.

Сейчас сервис от китайских разработчиков ByteDance — третье самое скачиваемое приложение в мире.

Его опережают WhatsApp с 707,4 миллиона и Facebook Messenger с 636,2 миллиона установок в этом году. Позади TikTok основной клиент Facebook (587 миллионов установок) и Instagram (376,2 миллиона).

Главными странами — драйверами роста TikTok стали Индия (31 процент от всех загрузок), Китай (11 процентов) и США (8,2 процента).

За время своего существования соцсеть заработала $175 миллионов по всему миру.

Только 2019 год принес сервису $115,3 миллиона. Основной доход приложению приносят пользователи КНР (48,3 процента), США (35,7 процента) и Великобритании (3,9 процента).