WhatsApp тестирует функцию, которая не позволит потерять важные сообщения

Пользователи WhatsApp знают, что в групповых чатах за день набирается много сообщений, из которых самые важные могут потеряться. Мессенджер тестирует новую функцию, которая сделает управление чатами гораздо проще, пишет портал Mashable.

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Как отмечается, WhatsApp тестирует функцию, которая позволит вам прикрепить важные беседы и держать их в верхней части списка чатов, даже если вы получаете сообщения от других пользователей.

Для закрепления чата пользователи могут нажать и удерживать его, и у него появится контактный логотип. Пользователи могут прикреплять важные беседы на срок до трех чатов, и могут легко открепить один из трех чатов, чтобы добавить другой.

Эта функция в настоящее время тестируется в бета-версии мессенджера на Android. Поскольку функция доступна только в бета-версии, пока нет гарантии, что она станет доступна всем пользователям.