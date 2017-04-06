Xiaomi представила планшет Mi Pad 3 с шестиядерным процессором

Китайская компания показала новый планшет на официальном сайте. Устройство выглядит практически идентично модели 2015 года, но оснащено новым шестиядерным процессором MediaTek и внушительной батареей емкостью 6600 мАч, написал «Лайфхакер».
Как отмечается, анонс состоялся без лишнего шума: Mi Pad 3 просто появился в каталоге китайского сайта Xiaomi. Впрочем, это неудивительно: устройство скорее можно назвать обновлением Mi Pad 2, чем новой вехой в развитии линейки.
Планшет имеет тот же дизайн, что и предыдущее устройство в серии. Mi Pad 3 весит
Процессор включает два ядра
Благодаря батарее емкостью 6600 мАч новый планшет Xiaomi должен работать до 867 часов в режиме ожидания и около 12 часов при просмотре видео.
Mi Pad 3 обзавелся
Устройство предлагается только в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти. В нем нет слота для карты microSD.
Цена нового планшета — 1499 юаней (около $220).