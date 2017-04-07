Blackview представила недорогой смартфон A9 Pro с двойной камерой

Не так давно двойная камера была привилегией дорогих флагманских смартфонов. Но производители освоили эту технологию, и теперь покупателям не нужно много тратить, чтобы получить преимущества двух фотомодулей. Яркий пример — новый Blackview A9 Pro, сообщил портал 4pda.ru.

Он относится к бюджетным устройствам, но имеет металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, расположенный под 5-дюймовым дисплеем, поддержку 4G LTE и работает на операционной системе Android 7.0 Nougat. Blackview A9 Pro доступен для предзаказа со скидкой чуть более чем за 5,5 тысячи сомов.

Двойная основная камера в Blackview A9 Pro представлена двумя сенсорами Samsung, один из которых имеет разрешение 8 мегапикселей. Вспомогательный сенсор позволяет измерить глубину резкости и размыть задний фон на фотографиях. Фронтальная камера для видеозвонков и селфи имеет разрешение 2 мегапикселя.