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Власть

Нам важно, чтобы каждый школьник владел русским языком — Эдиль Байсалов

Развитие языкового потенциала страны — приоритет, а владение русским языком должно стать нормой для каждого школьника. Об этом на встрече с журналистами заявил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

«Важно для нас, чтобы каждый школьник владел русским языком. Он важен для нас, для мировой науки, культуры и общения. Конечно, мы будем развивать владение английским, китайским, арабским, и турецким языками. Чем больше языков будет знать молодежь, все мы, тем лучше будем чувствовать себя в этом мире», — отметил чиновник.

Он отметил, что присутствие методических пособий в образовательных учреждениях на разных языках расширяет потенциал страны. Преподавание на разных языках позволит школьникам, студентам и ученым говорить лучше на всех этих языках.

«Я не думаю, что мы обязаны научную литературу переводить на кыргызский язык. На то мы и должны владеть русским и английским языками, чтобы выбирать, адаптировать и внедрять в Кыргызстане», — заключил Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331271/
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