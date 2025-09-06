18:49
Общество

Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют

Кабинет министров утвердил изменения в ряде своих постановлений, направленные на оптимизацию штатного состава и повышение эффективности работы Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике.

Согласно новому решению, в составе комиссии будет 72 штатные единицы, из которых 24 — для центрального аппарата и 48 — для ведомственных подразделений. Также скорректированы нормы по оплате труда сотрудников, не входящих в категории государственных служащих, работающих в государственных органах и ведомственных учреждениях.

Документ вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342327/
