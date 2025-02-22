ООН: Каждые две недели человечество теряет один язык

Каждые две недели человечество теряет один язык, а вместе с ним — уникальную часть своего культурного и интеллектуального наследия. Об этом в ООН напомнили к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечают 21 февраля.

По данным ЮНЕСКО, из 8 тысяч 324 существующих ныне языков активно используются около 7 тысяч.

При этом лишь несколько сотен языков играют значимую роль в системах образования и государственной сфере. В мире цифровых технологий используются не более ста языков.

Международный день родного языка впервые провозглашен ЮНЕСКО в 1999 году, позже его утвердила Генеральная Ассамблея ООН. Этот день подчеркивает роль языков в содействии инклюзии и достижении Целей в области устойчивого развития. Многоязычное образование не только способствует созданию инклюзивных обществ, но и помогает сохранить языки меньшинств и коренных народов.