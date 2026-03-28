22:07
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Техноблог

В Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений

В Telegram появится встроенный ИИ-редактор сообщений, который будет переписывать текст прямо внутри чата.

Инструмент AI Editor позволяет автоматически исправлять ошибки, переписывать текст в другом стиле или переводить его на разные языки. Функция уже доступна в бета-версии Telegram на Android.

Пользователи могут протестировать только базовую правку — например, упростить текст, сделать его более официальным или кардинально изменить под заданный стиль.

Функция активируется автоматически: если сообщение достаточно длинное, рядом с полем ввода появляется кнопка AI. После нажатия сервис предлагает готовый отредактированный вариант, который можно сразу отправить. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/367859/
просмотров: 173
Версия для печати
Бизнес
28 марта, суббота
21:36
21:00
20:45
20:32
20:14
