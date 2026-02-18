20:20
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Техноблог

Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг

Кыргызстанская команда разработчиков NineNineSix представила новую версию модели синтеза речи — Kani TTS 2. Разработка вошла в топ-3 TTS-моделей на платформе Hugging Face — крупнейшем мировом каталоге моделей искусственного интеллекта.

Kani TTS 2 стала продолжением первой версии и продемонстрировала значительный технологический скачок. Теперь модель способна стабильно генерировать до 40 секунд живой речи за один проход, что более чем в два раза превышает возможности предыдущей версии.

Для полностью открытой модели из КР попадание в топ-3 TTS на Hugging Face стало редким и значимым достижением.

Кто такие NineNineSix

NineNineSix — кыргызстанская команда разработчиков в сфере искусственного интеллекта, работающая над языковыми технологиями.

Ранее она представила первую версию Kani TTS, а также разработала голосовую колонку и AI-ассистента AkylAi — первый искусственный интеллект, говорящий на кыргызском языке.

Парка высоких технологий Кыргызстана
Фото Парка высоких технологий Кыргызстана

Голос для малоресурсных языков

Большинство крупных AI-компаний фокусируются на английском и других глобальных языках. Малоресурсные часто остаются вне технологического прогресса. NineNineSix сделали ставку на иной подход.

Kani TTS 2 поддерживает английский, испанский и кыргызский языки. Архитектура модели позволяет обучать ее для других языков, акцентов и диалектов.

Команда опубликовала полный код предварительного обучения. Это означает, что любая страна или исследовательская группа может создать собственную голосовую модель на базе Kani TTS 2.

«Kani TTS 2 — это следующий шаг после нашей первой версии: мы сделали генерацию речи стабильнее и научили модель выдавать длинные фрагменты. Мы делаем ставку на компактные и открытые модели — их проще запускать и адаптировать под разные языки и акценты, включая малоресурсные. Для нас важно показать, что технологии мирового уровня можно создавать в Кыргызстане, поэтому мы открыли не только веса модели, но и весь код для pretrain, чтобы любая команда могла обучить TTS с нуля под свой язык», — отметил сооснователь nineninesix.ai Нурсултан Бакашов.

Что нового в Kani TTS 2

Среди ключевых улучшений:

  • до 40 секунд стабильной генерации речи за один проход;
  • поддержка zero-shot voice cloning — клонирование голоса по короткому аудиофрагменту;
  • полностью открытая архитектура и код обучения;
  • вхождение в топ-3 TTS-моделей на Hugging Face.

Модель содержит около 400 миллионов параметров.

Она предобучена примерно на 10 тысячах часов речевых данных и может работать на GPU с примерно 3 гигабайтами видеопамяти, что делает ее доступной для локального и серверного использования.

«Kani TTS 2 — это не просто очередная AI-модель. Это доказательство того, что кыргызстанские специалисты способны создавать технологии мирового уровня и конкурировать на глобальном рынке искусственного интеллекта. NineNineSix демонстрирует, что Кыргызстан может быть не только потребителем, но и создателем передовых AI-решений», — сообщили в Парке высоких технологий.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/362590/
просмотров: 407
Версия для печати
Материалы по теме
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
Человечество не готово. Бесконтрольное развитие ИИ несет катастрофические риски
Илон Маск рассказал, когда ИИ сможет превзойти человеческий интеллект
Южная Корея первой в мире начала регулировать искусственный интеллект
Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
Популярные новости
На&nbsp;Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля На Земле ночью началась вторая магнитная буря февраля
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с&nbsp;экранами больше 7&nbsp;дюймов Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в&nbsp;яркой расцветке Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
20:20
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84 Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на...
20:01
Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано
19:40
Центральная Азия вышла на качественно новый этап своего развития — эксперт
19:24
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
19:12
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова