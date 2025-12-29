О смартфоне со складывающимся вчетверо экраном рассказали инсайдеры

В обозримом будущем на рынке появится смартфон, складывающийся вчетверо. Об этом написал в своем блоге на Weibo известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Фото иллюстративное

По словам специалиста, некоторые производители уже рассматривают устройства, экран которых можно будет сложить вчетверо. Он уточнил, что обладает «эксклюзивной информацией», но не уточнил, когда именно на рынке появятся подобные гаджеты.

Автор рассказал, что складывающиеся вчетверо аппараты будут иметь экраны изогнутой формы. При этом неизвестно, как именно реализуют конструкцию таких смартфонов. Например, складывающийся втрое Samsung Galaxy Z Trifold состоит из трех панелей, соединенных между собой двумя шарнирами. Кроме того, инсайдер раскрыл информацию о том, что у подобных устройств передняя камера будет расположена под экраном.

В другой публикации Digital Chat Station говорится, что на рынке появятся смартфоны с широкоформатными экранами. По его данным, как минимум один из пяти крупнейших производителей телефонов разрабатывает подобный девайс с диагональю 6,9 дюйма.