Xiaomi создала ИИ-ассистента Mi Chat, который мощнее ChatGPT

Китайская корпорация Xiaomi разработала нового ассистента Mi Chat на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание ITHome.

Инсайдеры рассказали, что новая нейросеть продемонстрирует растущие возможности компании в сфере ИИ. Она будет доступна в гаджетах и сервисах Xiaomi. Ассистент будет работать на основе большой языковой модели (LLM) MiMo-7B-RL, которая запущена ранее.

Источники называют будущий сервис Mi Chat «убийцей ChatGPT». Они объяснили, что, несмотря на сравнительно небольшое количество параметров — 7 миллиардов, модель превзошла конкурентов. Так, MiMo-7B-RL оказалась производительнее o1-mini от OpenAI и Qwen QwQ-32B-Preview от Alibaba в ключевых тестах.

В ITHome напомнили, что ранее президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил — его компания на протяжении нескольких кварталов вкладывает значительные средства в развитие ИИ. Он также рассказал, что ближайшая цель инженеров Xiaomi — глубокая интеграция нейросетей с физическим миром.
