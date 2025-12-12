Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и предоставила доступ к своим персонажам

OpenAI заключила трехлетнее лицензионное соглашение с Walt Disney. Теперь пользователи ChatGPT Images и Sora смогут применять более 200 персонажей из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars при создании изображений и видеороликов. Кроме того, Disney инвестирует в OpenAI $1 миллиард.

Walt Disney станет первым крупным партнером по лицензированию контента на платформе создания видеороликов Sora. А подборка видео, созданных пользователями платформы от OpenAI, станет доступна для просмотра на Disney+.

«Технологические инновации постоянно трансформируют индустрию развлечений, открывая новые способы создания и распространения великолепных историй, — сказал генеральный директор The Walt Disney Company Роберт А. Айгер. — Благодаря сотрудничеству с OpenAI мы будем вдумчиво и ответственно расширять эти возможности с помощью генеративного ИИ, уважая и защищая при этом создателей и их произведения».

Ранее Walt Disney судилась из-за применения своих персонажей пользователями ИИ-платформ.