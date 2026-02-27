В КР намерены подготовить кадры в сфере ИИ и блокчейн-технологий

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций проведено заседание рабочей группы по вопросам повышения цифровой и финансовой грамотности населения, а также подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн-технологий.
По данным пресс-службы ведомства, в мероприятии приняли участие члены рабочей группы, представители секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий, Ассоциации участников рынка виртуальных активов, а также вузов.
По этому вопросу свои предложения представили Кыргызский национальный, Ошский государственный, Кыргызский государственный технический и Кыргызский экономический университеты, а также Академия государственного управления.
Предложения сформированы по трем основным направлениям:
- подготовка профильных специалистов;
- повышение квалификации преподавателей;
- интеграция новых направлений в образовательные программы высших учебных заведений.
Реализация этих мер направлена на укрепление кадрового потенциала страны, ускорение цифровой трансформации и подготовку конкурентоспособных специалистов в сфере современных технологий.