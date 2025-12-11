23:50
Техноблог

Adobe интегрировала Photoshop, Acrobat и Adobe Express в ChatGPT

Adobe интегрировала некоторые инструменты Photoshop, Acrobat и Adobe Express в ChatGPT. Нововведения доступны всем пользователям, включая тех, у кого нет платной подписки. Об этом сообщается на сайте компании.

с сайта Adobe
Фото с сайта Adobe

С помощью Photoshop в ChatGPT теперь можно загружать фотографии, редактировать их, выбирая предложенные варианты и ползунки для ручной настройки, а затем сохранить или отправить в полноценное приложение для детальной доработки.

Acrobat позволяет работать с PDF: редактировать документы, объединять несколько файлов в один, а также генерировать текст на основе содержимого и сохранять его в формате PDF с заданным форматированием.

Adobe Express также обеспечивает создание постеров, обложек и других графических материалов. Пользователю достаточно выбрать шаблон и указать изменения, которые необходимо внести — весь процесс происходит в чат-боте.

Для активации интеграций в ChatGPT необходимо выполнить несколько действий. Для Photoshop — согласиться с правилами использования, а для Acrobat и Express — войти в аккаунт Adobe. Все функции доступны через веб-версию и приложения ChatGPT для iOS и macOS.
