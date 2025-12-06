Лучшие игры года. Apple объявила лауреатов премии App Store Awards 2025

Корпорация Apple объявила лауреатов ежегодной премии App Store Awards 2025, в которой были названы лучшие игры и приложения для гаджетов.

Главным победителем стала Cyberpunk 2077: полное издание игры с дополнением Phantom Liberty, вышедшее на Mac в июле, получило звание «Игры года для Mac». В числе финалистов категории Mac также были Assassin’s Creed: Shadows от Ubisoft и инди-проект NEVA от создателей GRIS.

Статус лучшей игры для iPhone получила Pokemon TCG Pocket — условно-бесплатная мобильная адаптация коллекционной карточной игры Pokemon TCG.

В категории iPad победителем стала приключенческая игра Dredge, сочетающая элементы хорор-адвенчуры и рыбацкого симулятора, вдохновленная произведениями Говарда Лавкрафта. Ей удалось обойти Infinity Nikki и Prince of Persia: The Lost Crown.

Отдельные награды за культурный вклад получили инди-проекты Chants of Sennaar и despelote.

Лучшим приложением года для iPhone стало Tiimo, для iPad — Detail, а для компьютеров Mac — Essayist.