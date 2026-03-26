OpenAI объявила о закрытии нейросети для генерации видео Sora

OpenAI объявила о закрытии приложения Sora – сервиса для генерации видео, запущенного в прошлом году как отдельный продукт. В компании сообщили, что отказываются от развития приложения ради перераспределения ресурсов и концентрации на других направлениях.

«По мере роста нагрузки на вычислительные мощности команда Sora сосредоточится на исследованиях симуляции мира для развития робототехники, которая поможет решать реальные физические задачи», – заявили в OpenAI.

В компании подчеркнули, что были вынуждены пойти на такие изменения из-за высокой стоимости вычислений, необходимых для работы подобных сервисов. При этом OpenAI рассматривает возможность сохранить пользовательский контент и обеспечить его экспорт.

Sora стала первым самостоятельным приложением компании после ChatGPT и быстро заняла верхние позиции в App Store после запуска. Однако сервис столкнулся с критикой со стороны правообладателей из-за использования интеллектуальной собственности и изображений людей, а также с обвинениями в распространении недостоверного контента.

Прежде OpenAI заключила соглашение с Disney, позволявшее использовать персонажей компании в пользовательских видео, однако, по данным источников, сделка не будет продолжена на фоне смены стратегии. В Disney заявили, что уважают решение OpenAI и намерены продолжать работу с ИИ-платформами, соблюдая права создателей контента.

По информации СМИ, OpenAI также переориентирует усилия с потребительских продуктов на решения для бизнеса на фоне усиливающейся конкуренции со стороны других компаний, включая Anthropic и Google.