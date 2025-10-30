00:12
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате

Мессенджер WhatsApp будет показывать, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом из чатов. Это позволит точечно находить тяжелые видео и поддерживать необходимый для нормального функционирования гаджета размер свободного места, сообщает WABetaInfo.

Опция «Управление хранилищем» будет доступна в разделе информации о чате. Она отобразит все файлы (изображения, видео, документы и так далее) в формате галереи и укажет размер каждого из них.

Сейчас пользователи имеют возможность посмотреть файлы в каждом из чатов, однако объем занимаемой ими памяти не указывается.

Узнать, сколько места занимают файлы приложений на смартфоне, можно только в системных настройках. Этот инструмент дает общее представление, какой объем занимают, например, все видеоролики или документы.

Новая функция WhatsApp позволит детализировать данные о размере файлов и точечно удалять их для высвобождения места.

Пока функция доступна только в бета-версии для iOS. Сроки ее запуска для всех пользователей мессенджера не известны.
