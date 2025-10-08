12:35
В России начали ограничивать роуминг на иностранных SIM-картах

В России начали ограничивать роуминг на иностранных SIM-картах. О введенных мерах сообщили белорусские мобильные операторы А1, «МТС» и life.

По данным Министерства связи и информатизации Беларуси, блокировка распространяется на мобильный интернет и SMS и действует 24 часа.

В ведомстве уточнили, что решение об ограничении роуминга «направлено на обеспечение национальной безопасности РФ и ее граждан». Нововведение начало действовать с 6 октября.

«Заявленный период охлаждения 24 часа на данный момент намного больше. На практике пока возвращения не было. На французских, канадских SIM-картах это хорошо видно», — заявил газете «Ведомости» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/346373/
просмотров: 138
