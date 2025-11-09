В России Роскомнадзор получил право отключать Рунет от глобального интернета

Правительство утвердило перечень угроз для устойчивости интернета в России. Детали соответствующего документа публикует ТАСС.

В перечне упоминаются «угрозы нарушения взаимодействия сети связи общего пользования, расположенной на территории страны, с сетями связи общего пользования иностранных государств, вследствие которого становятся невозможными соединение и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей связи или доступ пользователей к информационным ресурсам в интернете, расположенным на территории одного (нескольких) иностранного государства».

Кроме того, в перечень видов угроз включены невозможность соединения между пользователями и нарушение доступа к сетевым ресурсам, которые находятся в РФ, нарушение или прекращение работы критически важных объектов, а также нарушение информационной безопасности различных автоматизированных систем и другое.

Роскомнадзор теперь руководствуется правилами, как определять такие угрозы, и получил право отдавать обязательные указания операторам связи для их устранения. Фактически это означает, что ведомство получает техническую возможность в любой момент отключить Рунет от глобальной сети.