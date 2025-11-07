Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты

В ближайшее время в России планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт российских операторов, если абоненты находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и смс.

По словам собеседников издания, цель ограничений — борьба с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников.

Ранее аналогичный порядок был введен для иностранных сим-карт, после чего некоторые из них перестали получать смс, что осложнило доступ к банковским сервисам, отмечает «Коммерсант».

Связь можно восстановить раньше — для этого потребуется перейти по ссылке из СМС и пройти проверку через капчу (тест, который используется для определения: является пользователь человеком или ботом). Подобная схема действует и в США, где владельцы сим-карт подтверждают личность перед возобновлением обслуживания.