Техноблог

WhatsApp внедрил новые функции для iOS и Android

WhatsApp внедрил новые функции для iOS и Android. Обзор дополнительного функционала опубликован в блоге мессенджера.

Отмечается, что теперь пользователи могут делиться анимированными фотографиями со звуком и движения.

С помощью искусственного интеллекта пользователи могут создавать собственные темы чатов, а также фоны для видеозвонков. Также можно добавлять ИИ-фоны, когда вы снимаете фото и записываете видео прямо в чатах.

В мессенджере появились новые наборы стикеров: «Храбрая птичка», «Учебные дни» и «Каникулы».

Поиск нужной группы стал удобнее: теперь достаточно ввести имя человека, который в ней состоит, и интерфейс покажет ваши общие группы.

В андроид-версии приложения тоже появилась функция сканирования документов, как и на iOS. Можно сканировать, обрезать, сохранять и отправлять документы прямо из приложения.
