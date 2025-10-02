21:03
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире

Американская компания OpenAI — один из мировых лидеров в области разработки технологий искусственного интеллекта — стала самой дорогой частной компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

OpenAI обошла SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 миллиардов после продажи акций сотрудниками.

Нынешние и бывшие работники OpenAI продали акции компании на сумму около $6,6 миллиарда инвесторам, в числе которых Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Ранее самой дорогой частной компанией в мире считалась ракетно-космическая компания SpaceX Илона Маска.

В начале 2025 года капитализация OpenAI оценивалась в $300 миллиардов. Стоимость компании Илона Маска оценивают в $400 миллиардов. Эти два стартапа давно конкурируют между собой и даже подают друг на друга иски в суд.

Компания была основана в декабре 2015 года Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Миллиардер занимал место в совете директоров до 2018 года. В 2023-м Маск создал собственный ИИ-стартап — xAI.
