Евросоюз хочет создать «стену дронов» для защиты своего воздушного пространства

Европейский союз разработает план по созданию и финансированию взаимосвязанных систем обороны с использованием беспилотников по всему континенту и на объектах критической инфраструктуры, сообщает Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Министры обороны стран ЕС накануне провели срочное совещание из-за неоднократного нарушения своего воздушного пространства беспилотниками и самолетами, которые, как они утверждают, принадлежат России.

«Совершенно очевидно, что наши возможности по обнаружению беспилотников не находятся на том уровне, который нам необходим», — заявил Андрюс Кубилюс.

По его словам, на встрече выступили за создание многоуровневой системы, включающей радары, системы акустического обнаружения и пулеметы для сбивания низкотехнологичных беспилотников.

После согласования единого подхода к решению проблемы защиты воздушного пространства Евросоюз предоставит странам «финансовую и производственную помощь».

«Мы хотим добиться того, чтобы наши системы были совместимы. Чтобы наши системы обнаружения могли обмениваться данными, чтобы наши системы управления и контроля могли обмениваться информацией. Это очень важно», — добавил он.

Проект «Стена дронов» охватит территорию всей Европы. Для реализации такой инициативы потребуются размещенные в космосе средства, позволяющие наблюдать за воздушным пространством Европы в режиме, близком к реальному времени.