Техноблог

OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам

Компания OpenAI анонсировала запуск новой функции Pulse для ChatGPT, доступной подписчикам Pro. Она работает в фоновом режиме ночью и предоставляет пользователям персонализированные обновления утром на основе их интересов, истории чатов и подключенных данных.

OpenAI
Фото OpenAI

Глава компании Сэм Альтман отметил, что Pulse представляет собой шаг к более проактивной версии ChatGPT, которая не только отвечает на запросы, но и самостоятельно ищет релевантную информацию.

Собранные сведения подаются в виде карточек — от идей для ужина до шагов по достижению целей, таких как подготовка к соревнованиям по триатлону. Пользователи могут подключить электронную почту и календарь для дополнительного контекста. Например, чат-бот может подготовить повестку встречи или напомнить о покупке подарка. Все темы проходят проверку на безопасность, чтобы избежать водоносного контента, отметили в компании.

Сэм Альтман назвал эту функцию его любимой в ChatGPT и подчеркнул, что она особенно эффективна, если делиться предпочтениями — например, упомянуть желание посетить острова Бора-Бора.

Пользователи могут корректировать контент, запрашивая конкретные темы, такие как обзоры местных событий или советы по изучению навыков, и давать обратную связь с помощью лайков или дизлайков.

Карточки доступны только в течение дня, однако их можно сохранить или задать уточняющий вопрос, тогда они добавятся в историю разговоров.

Компания планирует улучшать качество на основе отзывов и расширить доступ для подписчиков Plus, а в перспективе — для всех пользователей. ​​
