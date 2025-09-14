Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска. Компания xAI провела масштабную реструктуризацию команды, занятой обучением ИИ-моделей Grok, сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю переписку.

Под сокращение попали не менее 500 сотрудников, занимавшихся структурированием и категоризацией данных. Изменения связывают с пересмотром стратегии: вместо универсальных преподавателей компания планирует формировать штат узкопрофильных специалистов.

Также xAI объявила о намерении многократно увеличить численность команды по обучению ИИ — в десять раз по сравнению с текущим составом.

Перед распределением будущих ролей сотрудников просят пройти тестирование, охватывающее широкий спектр направлений — от естественных наук и программирования до финансов, медицины, а также оценки поведения и безопасности чат-ботов.

xAI — основанная Илоном Маском в 2023 году компания, создающая информационную инфраструктуру для искусственного интеллекта и разрабатывающая генеративный чат-бот Grok.