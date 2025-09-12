11:33
Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект

Албания стала первой в мире страной, назначившей искусственный интеллект на должность министра.

По данным газеты Gazeta Tema, ИИ по имени Diella будет отвечать за госзакупки. Имя виртуального министра на албанском означает «солнце».

Для поддержки ИИ-сотрудницы будет создано новое подразделение, которое внедрит нейросети в госструктуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров. Плюс Даниэллы заключается в неподкупности — это должно избавить от взяток и лоббизма.а.

Чиновница уже приступила к работе и будет участвовать во всех заседаниях. В правительстве рассчитывают, что Албания станет страной с абсолютно прозрачной системой госзакупок и планируют дальше внедрять ИИ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343198/
просмотров: 319
