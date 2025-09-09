В Сети показали фото ремешка и чехла для ношения iPhone через плечо

Известный инсайдер Сонни Диксон показал в своем аккаунте в Х фото новых аксессуаров для iPhone 17.

По словам автора поста, он опубликовал первые снимки нового аксессуара для смартфонов Apple — наплечного ремешка. Сонни Диксон объяснил, что ремешок имеет регулируемую длину и небольшой тросик, с которым он будет крепиться к чехлу. Вероятно, с его помощью можно будет носить iPhone на плече или шее.

«Неужели люди будут им действительно пользоваться?» — удивился инсайдер.

Новый аксессуар Apple будет совместим с оригинальными чехлами для iPhone. Ранее сообщалось, что они получат название TechWoven и будут иметь отверстие для ремешка.

Считается, что TechWoven заменит FineWoven — стандарт чехлов из синтетических материалов, который Apple запустила в 2023 году. Многие пользователи FineWoven жаловались, что чехлы и прочие аксессуары Apple стали быстро приходить в негодность.