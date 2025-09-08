TCL представила первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google

Компания TCL представила флагманский телевизор QM9K QD-Mini LED TV, который в числе первых получил поддержку голосового ИИ-помощника Google Gemini. Об этом сообщает GizmoChina.

Фото GizmoChina

Модель QM9K получила 4K-экран CrystGlow WHVA с антибликовым покрытием и поддержкой всех актуальных форматов HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и IMAX Enhanced. За обработку изображения в реальном времени отвечает фирменный процессор AIPQ Pro.

Среди ключевых аппаратных улучшений — усовершенствованная система локального затемнения TCL Halo, включающая до 6 тысяч зон подсветки, а также пиковая яркость до 6 тысяч 500 нит, что является одним из самых высоких показателей на рынке потребительской электроники.

Новинка также поддерживает частоту обновления до 144 Гц, технологию Game Accelerator 288 с динамической частотой до 288 Гц и поддержкой VRR, а также FreeSync Premium Pro и режим Auto Low Latency Mode (ALLM). За сглаживание динамичных сцен отвечает технология Motion Rate 480 и MEMC.

Аудиосистема телевизора разработана в партнерстве с Bang & Olufsen и поддерживает Dolby Atmos, включая опцию Atmos Flex Connect. Встроенный датчик Ambient Mode на миллиметровом диапазоне позволяет устройству автоматически активировать виджеты или заставки при обнаружении пользователя.

Ключевым отличием TCL QM9K QD-Mini LED TV стала интеграция Google Gemini — ИИ-ассистента с поддержкой естественного языка и обработки сложных голосовых команд. Взаимодействие с пользователем обеспечивается за счет встроенного массива дальнобойных микрофонов.

Устройство работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений, Chromecast, Apple AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Связь и подключение обеспечивается четырьмя портами HDMI 2.1 (включая eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, двум портам USB и ATSC 3.0.

Модель TCL QM9K поступит в розничную продажу в конце сентября в модификациях с диагональю от 65 до 98 дюймов. Цены пока не раскрываются.