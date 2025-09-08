00:10
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Техноблог

TCL представила первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google

Компания TCL представила флагманский телевизор QM9K QD-Mini LED TV, который в числе первых получил поддержку голосового ИИ-помощника Google Gemini. Об этом сообщает GizmoChina.

GizmoChina
Фото GizmoChina

Модель QM9K получила 4K-экран CrystGlow WHVA с антибликовым покрытием и поддержкой всех актуальных форматов HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и IMAX Enhanced. За обработку изображения в реальном времени отвечает фирменный процессор AIPQ Pro.

Среди ключевых аппаратных улучшений — усовершенствованная система локального затемнения TCL Halo, включающая до 6 тысяч зон подсветки, а также пиковая яркость до 6 тысяч 500 нит, что является одним из самых высоких показателей на рынке потребительской электроники.

Новинка также поддерживает частоту обновления до 144 Гц, технологию Game Accelerator 288 с динамической частотой до 288 Гц и поддержкой VRR, а также FreeSync Premium Pro и режим Auto Low Latency Mode (ALLM). За сглаживание динамичных сцен отвечает технология Motion Rate 480 и MEMC.

Аудиосистема телевизора разработана в партнерстве с Bang & Olufsen и поддерживает Dolby Atmos, включая опцию Atmos Flex Connect. Встроенный датчик Ambient Mode на миллиметровом диапазоне позволяет устройству автоматически активировать виджеты или заставки при обнаружении пользователя.

Ключевым отличием TCL QM9K QD-Mini LED TV стала интеграция Google Gemini — ИИ-ассистента с поддержкой естественного языка и обработки сложных голосовых команд. Взаимодействие с пользователем обеспечивается за счет встроенного массива дальнобойных микрофонов.

Устройство работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений, Chromecast, Apple AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Связь и подключение обеспечивается четырьмя портами HDMI 2.1 (включая eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, двум портам USB и ATSC 3.0.

Модель TCL QM9K поступит в розничную продажу в конце сентября в модификациях с диагональю от 65 до 98 дюймов. Цены пока не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/342522/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили концепцию развития искусственного интеллекта
Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта
Китайский ИИ научился монтировать видео и понимать русский язык
WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент
Остров в Карибском море зарабатывает миллионы на доменном имени .ai
В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ
Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ
Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в монополизации рынка ИИ
AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и&nbsp;S26 Ultra В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra
В&nbsp;РФ&nbsp;импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет В РФ импортозамещенный серийный Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет
Lenovo представила ноутбук с&nbsp;поворотным экраном для просмотра TikTok Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в&nbsp;мировой истории Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в мировой истории
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
23:38
TCL представила первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google TCL представила первый в мире телевизор со встроенной н...
23:11
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по поставке электроэнергии
22:40
Более 10 человек погибли в Непале во время протестов из-за запрета соцсетей
22:20
Дзюдоисты из Кыргызстана примут участие в престижном турнире в Праге
22:00
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает