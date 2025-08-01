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Техноблог

Замедление интернета. В России в два раза выросли продажи Wi-Fi-роутеров.

В России в два раза выросли продажи Wi-Fi-роутеров. На некоторых маркетплейсах общий прирост составил 112 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом чаще покупают стационарные устройства — их продажи выросли на 134 процента, пишут «Известия».

Кроме этого в стране увеличилось количество заявок на подключение домашнего интернета, в среднем на 12-15 процентов. Бизнес тоже — корпоративные клиенты подключаются в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году.

Причина массового перехода к стационарному интернету — замедление мобильного, ставшее уже обычной практикой в России. Люди хотят оставаться на связи вне зависимости от мер безопасности, применяемых в регионах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338226/
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