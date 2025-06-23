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Техноблог

Китай ужесточает контроль и вводит виртуальный паспорт для всех пользователей

Государственный цифровой ID для всех интернет-пользователей вводит Китай. Соответствующий законопроект был принят и вступает в силу 15 июля. Интернет-идентификатор будет выдаваться государством.

Получить цифровой ID пользователи смогут через портал госуслуг. Его получение носит добровольный характер. Регистрация на многих цифровых платформах в Китае и так возможна только после подтверждения личности с помощью личных документов или банковской карты.

Власти страны заявляют, что введение национального цифрового ID упрощает процесс регистрации на онлайн-платформах, устраняя необходимость регистрироваться на каждом сайте отдельно. Однако многие эксперты опасаются, что новый инструмент правительства еще больше ограничит свободу слова в КНР.

Цифровой ID, выдаваемый правительством, уже существует и в других странах, например Эстонии, Индии, Франции, Испании, Германии, и/или будет введен в ближайшее время. Однако ни в одной из этих стран он не используется для получения доступа к онлайн-платформам. В большинстве стран это дополнительный инструмент для получения услуг, оказываемых государством.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333814/
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