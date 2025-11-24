В Таджикистане использовали беспилотник для ликвидации афганских контрабандистов

Пограничные войска Таджикистана впервые использовали беспилотный аппарат отечественного производства для нейтрализации группы контрабандистов, пытавшихся незаконно перейти границу из Афганистана. Об этом сообщили СМИ Таджикистана.

По данным ГКНБ, ночью 20 ноября пограничный наряд зафиксировал движение группы из семи человек в районе Хамадони. В 22.50 произвели запуск дрона, после он поразил нарушителей.

Утром 21 ноября на месте обнаружили тела двух предполагаемых контрабандистов. Там же пограничники изъяли пять мешков со 116 упаковками наркотиков.

В ведомстве уточнили, что это первая операция с применением отечественного беспилотника в практике пограничных органов Таджикистана.

Судьба остальных пяти членов группы пока неизвестна — в репортаже не сообщалось, задержали их или они сумели скрыться.