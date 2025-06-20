Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в истории утечка данных

Исследователи из международной группы Cybernews сообщили о крупнейшей утечке данных в истории. В открытом доступе оказались более 16 миллиардов учетных записей пользователей, включая логины и пароли от Google, Apple, Facebook, Telegram, банковских сервисов и государственных порталов.

По информации специалистов, данные собраны из более чем 30 скомпилированных баз, большая часть которых — свежие сливы, полученные с помощью вредоносных программ (так называемых стиллеров), внедренных на компьютеры и смартфоны пользователей.

«Это крупнейшая известная утечка учетных данных. И что еще хуже — многие из этих данных до сих пор активны и могут использоваться хакерами», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в одной из баз содержится до 3,5 миллиарда уникальных записей, включая корпоративные аккаунты, что делает ее особенно опасной для бизнеса и госструктур.

По словам специалистов в области кибербезопасности, в ближайшие недели и месяцы возможно резкое увеличение:

фишинговых атак;

взломов аккаунтов в соцсетях и на email-платформах;

утечек банковской информации;

мошенничества с использованием украденных личных данных.

Специалисты рекомендуют как можно скорее сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию.

Специалисты по кибербезопасности также советуют: Использовать уникальные и сложные пароли для разных сервисов.

Активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) — через SMS, email или приложения (Google Authenticator, Authy).

По возможности перейти на passkeys — более безопасную альтернативу паролям.

Регулярно проверять активность входов и отключать неизвестные устройства.

Не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать неизвестные программы.

По словам специалистов из Digital Shadows, около 85 процентов пользователей используют один и тот же пароль на разных сервисах, что значительно повышает риск взлома.

Одна утечка может открыть доступ сразу к десяткам аккаунтов пользователя. Это особенно опасно для тех, кто использует один email и пароль для почты, онлайн-банкинга и соцсетей. из отчета компании.

Масштаб утечки беспрецедентен и представляет угрозу как для простых пользователей, так и для государственных структур и бизнеса. Эксперты призывают не откладывать меры защиты и соблюдать кибергигиену — сейчас это вопрос личной безопасности.