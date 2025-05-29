В мессенджере Telegram произойдет масштабное обновление: что ждет пользователей

Мессенджер Telegram готовится к масштабному обновлению, в рамках которого пользователям станут доступны расширенные инструменты управления контентом и улучшенные механизмы взаимодействия с аудиторией. Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова».

Отмечается, что одним из ключевых нововведений мессенджера станет возможность редактировать голосовые сообщения перед отправкой. Функция активируется свайпом вверх во время записи и нажатием на кнопку «Пауза» позволяет приостановить запись для ее прослушивания и обрезки.

Также в Android-версии появится интерфейс для управления предложенными сообщениями владельцам каналов — аналогичный уже представленному в macOS. Администраторы смогут не только модерировать «предложку», но также отслеживать, было ли сообщение просмотрено, и общаться таким образом с подписчиками.

Кроме того, теперь пользователи смогут перед отправкой выбирать, в каком качестве отправлять фотографии собеседникам — SD или HD. Первый вариант будет сжимать отправляемые фото как обычно, второй — отправлять в высоком качестве.

Как отмечает «Код Дурова», эти нововведения уже добавлены в бета-версию Telegram для Android, однако точные сроки внедрения описанных функций в стабильную версию мессенджера пока не раскрываются.