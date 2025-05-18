Десять процентов представителей поколения Z (зумеров), согласно опросу компании EduBirdie среди 2 тысяч молодых американцев, хотят заменить своего босса-человека на искусственный интеллект, в том числе на ChatGPT. Об этом сообщает издание Fortune.

Отмечается, что значительная их часть видит в искусственном интеллекте (ИИ) потенциально более доброго, справедливого и непредвзятого руководителя, чем их нынешние начальники-люди.

Согласно опросу, 10 процентов респондентов выразили уверенность в превосходстве ИИ в управленческих функциях по сравнению с людьми.

Исследование показало, что каждый десятый работник поколения Z прямо желает, чтобы его боссом стал робот. Основные причины такого стремления разнообразны: от убеждения, что ИИ будет умнее и его будет легче контролировать, до более серьезных опасений, связанных с человеческим фактором. Некоторые опрошенные заявили, что виртуальный руководитель «не будет домогаться» и окажется «менее пугающим».

Симптоматично, что почти 70 процентов опрошенных зумеров уже проявляют повышенную вежливость при общении с чат-ботами типа ChatGPT, возможно, предвидя их возрастающую роль в профессиональной сфере.

Эксперты видят в этих данных серьезный сигнал для нынешних руководителей. Директор по персоналу в EduBirdie Эйвери Морган отмечает, что желание сотрудников сменить человеческое начальство на ИИ указывает на проблемы с лидерством: выгорание, отстраненность и неспособность удовлетворить базовые человеческие потребности подчиненных. По ее мнению, это свидетельствует о наличии несправедливости, путаницы и токсичной атмосферы на рабочем месте.