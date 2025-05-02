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Техноблог

Huawei откажется от Windows в пользу фирменной операционной системы

Huawei откажется от Windows в пользу фирменной операционной системы. Компания готовится к выпуску финальной версии HarmonyOS для ПК, которая появится в мае. Официальная дата релиза будет объявлена в ближайшее время, сообщает портал MyDrivers.

Huawei
Фото Huawei

Ранее глава подразделений Terminal BG и BU Intelligent Automotive Solutions Юй Чэндун подтвердил, что смартфоны Huawei полностью перешли на HarmonyOS, а в мае компания планирует представить компьютеры на базе этой операционной системы.

Отмечается, что решение о выпуске HarmonyOS для ПК стало необходимым шагом, поскольку лицензия Microsoft на использование Windows для устройств Huawei скоро истекает.

На первом этапе пользователям будет предложен эмулятор для поддержки программ для Windows и плавного перехода на новую систему. В дальнейшем, с расширением пользовательской базы, разработчики начнут выпускать нативные приложения для HarmonyOS, что позволит отказаться от эмулятора.

HarmonyOS для ПК будет тесно интегрирована с мобильными устройствами и планшетами Huawei, создавая единую экосистему, аналогичную решениям Apple. Однако данную ОС планируется использовать исключительно на китайском рынке — во всяком случае, в ближайшее время планов перевести пользователей на международном и российском рынках нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328132/
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