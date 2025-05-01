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Техноблог

Почти половину всех приложений из Google Play удалила Google

Почти половину всех приложений из Google Play удалила Google. Об этом сообщает TechCrunch.

Уточняется, что платформа значительно сократила количество доступных приложений с начала прошлого года. Согласно статистике аналитической компании Appfigures, количество приложений в магазине Google уменьшилось с 3,4 миллиона до 1,8 милллиона. Это означает, что каталог Google Play сократился почти вдвое — на 47 процентов.

Эксперты считают, что такое резкое снижение не отражает общемировую тенденцию на рынке мобильных приложений. Для сравнения, Apple App Store за тот же период продемонстрировал небольшой рост, увеличив свой каталог с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона позиций. Однако для экосистемы Google эти изменения расцениваются как положительные. Пользователи теперь сталкиваются с меньшим количеством мошеннических схем, спама и просто некачественного контента, который ранее часто занимал высокие позиции в поиске. Добросовестные разработчики, в свою очередь, получают более справедливые условия конкуренции и лучшую видимость своих продуктов.

В течение многих лет Google Play отличался от App Store менее строгим подходом к проверке приложений перед публикацией, отдавая предпочтение автоматизированным процедурам и сканированию на наличие вредоносного кода ради скорости. Это привело к переполнению магазина низкокачественными продуктами.

В июле 2024-го Google объявила о существенном повышении минимальных требований к качеству приложений. Теперь к публикации не допускаются не только неисправные приложения, которые некорректно работают, не устанавливаются или часто «вылетают», но и проекты с ограниченной функциональностью или минимальным содержанием.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328065/
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