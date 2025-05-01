Почти половину всех приложений из Google Play удалила Google. Об этом сообщает TechCrunch.

Уточняется, что платформа значительно сократила количество доступных приложений с начала прошлого года. Согласно статистике аналитической компании Appfigures, количество приложений в магазине Google уменьшилось с 3,4 миллиона до 1,8 милллиона. Это означает, что каталог Google Play сократился почти вдвое — на 47 процентов.

Эксперты считают, что такое резкое снижение не отражает общемировую тенденцию на рынке мобильных приложений. Для сравнения, Apple App Store за тот же период продемонстрировал небольшой рост, увеличив свой каталог с 1,6 миллиона до 1,64 миллиона позиций. Однако для экосистемы Google эти изменения расцениваются как положительные. Пользователи теперь сталкиваются с меньшим количеством мошеннических схем, спама и просто некачественного контента, который ранее часто занимал высокие позиции в поиске. Добросовестные разработчики, в свою очередь, получают более справедливые условия конкуренции и лучшую видимость своих продуктов.

В течение многих лет Google Play отличался от App Store менее строгим подходом к проверке приложений перед публикацией, отдавая предпочтение автоматизированным процедурам и сканированию на наличие вредоносного кода ради скорости. Это привело к переполнению магазина низкокачественными продуктами.

В июле 2024-го Google объявила о существенном повышении минимальных требований к качеству приложений. Теперь к публикации не допускаются не только неисправные приложения, которые некорректно работают, не устанавливаются или часто «вылетают», но и проекты с ограниченной функциональностью или минимальным содержанием.