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Техноблог

Арбитражный суд Москвы ограничил штраф для Google 91 квинтиллионом рублей

Арбитражный суд Москвы ограничил штраф для компании Google за блокировку российских YouTube-каналов 91 квинтиллионом рублей. До этого сумма неограниченно росла каждый день.

Суд постановил, что сумма неустойки не должна была увеличиваться с 18 октября 2023 года — в тот день российское ООО «Гугл» объявило о банкротстве и, соответственно, с того дня не имело возможности исполнить решение российского суда о разблокировке. На эту дату сумма штрафа составляла 91,5 квинтиллиона рублей.

К концу января 2025-го сумма штрафа, назначенного российским судом компании Google, составляла 2 дуодециллиона рублей (двойка с 39 нолями). Отметим, что совокупное чистое мировое богатство оценивается чуть менее чем в $500 триллионов.

С учетом ограничений долг Google, который корпорация должна выплатить российским властям, превышает эту сумму примерно в 200 тысяч раз.

Напомним, в январе Высокий суд Англии и Уэльса запретил Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» судиться с Google из-за блокировки их каналов в YouTube. Партнер юридической фирмы Art De Lex, которая представляет интересы российских телеканалов в делах против Google, заявил, что английский суд принял «нетипичную для английского правосудия позицию» и истцы имеют все основания для оспаривания судебного решения.

Истцами по делу против Google проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания «Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323111/
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