Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце». Планируется внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии, сообщает Bloomberg.

Фото Tech. Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце»

Термоядерный синтез — это процесс, при котором легкие атомные ядра превращаются в более тяжелые, выделяя большое количество энергии. Этот механизм лежит в основе работы Солнца и других звезд. В отличие от традиционной ядерной энергетики, основанной на делении атомных ядер, термоядерная реакция не приводит к образованию радиоактивных отходов и считается практически неисчерпаемым источником энергии.

Китайская установка, которую называют «искусственным солнцем», представляет собой токамак — устройство, использующее мощные магнитные поля для удержания перегретой плазмы и поддержания термоядерных реакций.

В 2023-м CNNC учредила компанию China Fusion Corp. и привлекла $240 миллионов инвестиций в разработку технологии.

На данный момент лишь несколько стран, включая США, Россию и Южную Корею, добились прогресса в изучении термоядерного синтеза. Однако КНР активно наращивает научно-технические усилия, чтобы стать одним из лидеров в этой области.

Помимо исследований в сфере термоядерного синтеза, Пекин планирует увеличить производство реакторов малой мощности и расширить парк традиционных атомных станций. По данным CNNC, с 2022 года в республике ежегодно одобряется строительство около десяти новых реакторов. К 2030-му Китай может обогнать США и Францию, став крупнейшей ядерной державой мира.