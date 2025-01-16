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Техноблог

Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из фото

Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из фото — разработчики мессенджера анонсировали крупное обновление, добавляющее ряд новых функций и улучшений в приложении. Об этом сообщается в блоге компании.

— из блога WhatsApp
Фото — из блога WhatsApp

Например, пользователи получили доступ к 30 новым фонам, фильтрам и эффектам камеры, которые теперь можно использовать не только для видеозвонков, но и для создания фото и видео в чатах.

Также добавлена функция, позволяющая создавать стикеры на основе собственных селфи. Для этого достаточно нажать на значок стикера, выбрать опцию «Создать» и сделать снимок. Функция уже доступна для пользователей Android и скоро появится на iOS.

Кроме того, пользователи могут делиться понравившимися наборами стикеров прямо в чате с собеседниками и реагировать на сообщения двойным нажатием, после чего на сообщение будет оставлена одна из часто используемых реакций.

Эти нововведения уже доступны для пользователей мессенджера на устройствах под управлением Android. Отмечается, что в приложении на смартфонах Apple перечисленные функции появятся позднее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316891/
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