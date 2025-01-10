Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ

Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на новый отчет Всемирного экономического форума (ВЭФ).

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Отмечается, что 41 процент крупных предприятий планирует сократить штат работников к 2030-му, автоматизируя задачи с помощью ИИ. Отчет, опубликованный в рамках исследования «Будущее работы», основан на опросе сотен крупных компаний по всему миру.

При этом 77 процентов респондентов заявили о планах переобучения и повышения квалификации своих сотрудников с 2025 по 2030 год для эффективной работы бок о бок с искусственным интеллектом. В отличие от отчета 2023-го, нынешнее исследование не прогнозирует чисто положительного влияния технологий, включая ИИ, на количество рабочих мест.

ВЭФ отмечает, что развитие искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии преобразует рынок труда, увеличивая спрос на специалистов в области технологий, но сокращая потребность в других профессиях, таких как графические дизайнеры.

В отчете особое внимание уделяется влиянию генеративного ИИ на различные отрасли и задачи. Среди профессий, численность которых, по прогнозам работодателей, сократится наиболее быстро, названы почтовые служащие, секретари-референты и работники отдела заработной платы.

Появление в списке самых быстро сокращающихся профессий графических дизайнеров и юридических секретарей впервые указывает на растущие возможности генеративного искусственного интеллекта выполнять задачи, требующие интеллектуального труда.

В то же время спрос на специалистов по ИИ резко возрастает. Около 70 процентов предприятий планируют нанимать сотрудников для разработки и улучшения инструментов искусственного интеллекта, а 62 процента — для работы в сотрудничестве с ИИ.