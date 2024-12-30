00:00
USD 87.00
EUR 90.58
RUB 0.83
Техноблог

Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink

Смартфоны Samsung Galaxy научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink. Некоторым владельцам этих смартфонов в сетях оператора T-Mobile в США стала доступна поддержка спутниковых сообщений через спутники Starlink Илона Маска. Об этом сообщает портал SamMobile.

SamMobile
Фото SamMobile

В сентябре 2024 года T-Mobile совместно со SpaceX провели испытания системы экстренного оповещения граждан через спутники Starlink. Теперь пользователи могут подавать заявки на участие в бета-тестировании сервиса T-Mobile Starlink, который позволяет отправлять и получать спутниковые СМС даже при отсутствии сотовой сети.

В настройках смартфонов Samsung Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold6 появился специальный раздел, в котором среди прочего говорится, что на качество приема сигнала могут влиять погодные условия и окружающая инфраструктура, а отправка и получение сообщений через спутниковую систему могут занять больше времени, чем обычно.

Технически функция должна поддерживаться любым смартфоном с LTE-сетью, однако в настоящее время она реализована лишь на некоторых моделях. Новая функция в настройках смартфонов Samsung была замечена после выхода декабрьского патча.

После завершения бета-тестирования и выхода стабильной версии функция будет доступна на всех современных смартфонах с поддержкой LTE, в том числе за пределами США.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/315743/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Главные провалы 2024 года в сфере науки и техники назвал MIT Technology Review
Илон Маск анонсировал создание почтового сервиса Xmail с упрощенным интерфейсом
Эксперты назвали главную тенденцию на рынке смартфонов в 2025 году
Функция быстрого ответа на голосовые сообщения появилась в WhatsApp
Санкции. Google Play прекращает монетизацию приложений из России
Эксперты назвали главные инновации 2024 года среди гаджетов и техники
Эксперты назвали необходимый минимум оперативной памяти для смартфонов
NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу
Новые iPhone получат незаметную подэкранную камеру для селфи
Популярные новости
Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2025 года в&nbsp;роскошном цвете Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2025 года в роскошном цвете
Бизнес
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
30 декабря, понедельник
23:30
Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС...
22:59
ФАО призывает свести к минимуму пищевые отходы
22:30
Глава кабмина оставил запись в книге соболезнований в посольстве Кореи в Бишкеке
22:00
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
21:27
Глагол «манифестировать» стал словом 2024 года по версии Cambridge Dictionary