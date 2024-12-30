Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink

Смартфоны Samsung Galaxy научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink. Некоторым владельцам этих смартфонов в сетях оператора T-Mobile в США стала доступна поддержка спутниковых сообщений через спутники Starlink Илона Маска. Об этом сообщает портал SamMobile.

Фото SamMobile

В сентябре 2024 года T-Mobile совместно со SpaceX провели испытания системы экстренного оповещения граждан через спутники Starlink. Теперь пользователи могут подавать заявки на участие в бета-тестировании сервиса T-Mobile Starlink, который позволяет отправлять и получать спутниковые СМС даже при отсутствии сотовой сети.

В настройках смартфонов Samsung Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold6 появился специальный раздел, в котором среди прочего говорится, что на качество приема сигнала могут влиять погодные условия и окружающая инфраструктура, а отправка и получение сообщений через спутниковую систему могут занять больше времени, чем обычно.

Технически функция должна поддерживаться любым смартфоном с LTE-сетью, однако в настоящее время она реализована лишь на некоторых моделях. Новая функция в настройках смартфонов Samsung была замечена после выхода декабрьского патча.

После завершения бета-тестирования и выхода стабильной версии функция будет доступна на всех современных смартфонах с поддержкой LTE, в том числе за пределами США.