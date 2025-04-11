12:58
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Экономика

Кыргызские предприятия представили свою продукцию на выставке в Ташкенте

В Ташкенте открылась выставка продукции из Кыргызстана. Мероприятие проходит на площадке нового рынка FOOD CITY. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В выставке принимают участие ведущие кыргызские компании, среди которых «Белая Река», «Экопродукт Азия» (бренд Organic), «Медовая Артель», «Абдыш-Ата», «Алайку Органикс», «Дар Земли», «Акун» и ИП «Бакаев». Они представляют широкий ассортимент своих товаров узбекским потребителям и потенциальным партнерам.

Организатором выставки выступило Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане при поддержке администрации нового Куйлюкского рынка (FOOD CITY).

Как отмечается, целью мероприятия является продвижение отечественной продукции на рынок Узбекистана, содействие в установлении прямых деловых связей между кыргызскими производителями и узбекскими импортерами, а также расширение экспортных возможностей для компаний из Кыргызстана.

Выставка будет открыта для посетителей до 10 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325670/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и концерты
История, которая объединяет: выставка «Литература Победы» откроется в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и спектакли
Афиша Бишкека на выходные: саундтреки, «Дон Кихот» и стендап
Минэкономики КР разрабатывает систему электронной очереди для фур на границах
Посвященная традиционному ремеслу Кыргызстана выставка откроется в Бишкеке
Кыргызстан продвигает цифровизацию транспортных коридоров на площадке ВТО
Афиша Бишкека на неделю: творческий вечер, концерт романсов и моноспектакль
В Кыргызстане подвели итоги проекта по развитию инфраструктуры качества
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;отопление с&nbsp;июня этого года Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года
Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на&nbsp;8&nbsp;апреля Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» Задержан активный участник запрещенной религиозной орга...
12:50
Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых
12:45
Депутат: Почему люди с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию?
12:17
Рекультивация уранового объекта в Мин-Куше завершится в августе — Росатом
12:16
В Кыргызстане осталось 32 ветерана Великой Отечественной войны