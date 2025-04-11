Кыргызские предприятия представили свою продукцию на выставке в Ташкенте

В Ташкенте открылась выставка продукции из Кыргызстана. Мероприятие проходит на площадке нового рынка FOOD CITY. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В выставке принимают участие ведущие кыргызские компании, среди которых «Белая Река», «Экопродукт Азия» (бренд Organic), «Медовая Артель», «Абдыш-Ата», «Алайку Органикс», «Дар Земли», «Акун» и ИП «Бакаев». Они представляют широкий ассортимент своих товаров узбекским потребителям и потенциальным партнерам.

Организатором выставки выступило Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане при поддержке администрации нового Куйлюкского рынка (FOOD CITY).

Как отмечается, целью мероприятия является продвижение отечественной продукции на рынок Узбекистана, содействие в установлении прямых деловых связей между кыргызскими производителями и узбекскими импортерами, а также расширение экспортных возможностей для компаний из Кыргызстана.

Выставка будет открыта для посетителей до 10 мая 2025 года.