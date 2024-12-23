Японские автогиганты Honda и Nissan начали переговоры о слиянии

Японские автогиганты Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимной интеграции бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе автопроизводителей.

Фото Tomohiro Ohsumi

«Акции вновь созданной совместной холдинговой компании планируется разместить на Токийской фондовой бирже. Листинг запланирован на август 2026 года. С листингом совместной холдинговой фирмы и Nissan, и Honda станут дочерними компаниями, находящимися в полной собственности совместной холдинговой организации», — отмечается в сообщении.

Honda также объявила о намерении выкупить свои акции на сумму до 1,1 триллиона иен ($7 миллиардов). Структура объединенной компании будет обсуждаться в процессе переговоров, для этого создан интеграционный комитет. Автопроизводители планируют объединить усилия по научно-исследовательским и конструкторским разработкам, производству и закупкам.

Honda и Nissan станут третьим крупнейшим автопроизводителем в мире.

Также Honda и Nissan подписали отдельный меморандум с еще одним японским производителем Mitsubishi Motors, чтобы рассмотреть возможность присоединить эту компанию к группе. Nissan — основной акционер Mitsubishi.

«Появление китайских автопроизводителей и новых игроков сильно изменило автомобильную индустрию. Мы должны нарастить потенциал, чтобы бороться с ними, к 2030-му, иначе нас победят», — заявил на пресс-конференции в Токио глава Honda Тосихиро Мибе.

По словам представителей Honda и Nissan, в случае слияния общий объем продаж холдинговой компании достигнет 30 триллионов иен ($191 миллиард), а прибыль превысит 3 триллиона иен ($19 миллиардов).

На фоне сообщений о возможном слиянии акции Honda выросли на 3,8 процента, Nissan — на 1,6 процента, а Mitsubishi Motors — на 5,3 процента.