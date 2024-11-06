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Техноблог

Microsoft составила подборку лучших приложений 2024 года для Windows

Microsoft объявила победителей ежегодного конкурса Microsoft Store Awards, назвав лучшие программы для Windows за 2024 год. Результаты объявлены в блоге компании.

Конкурс включал 14 категорий, охватывающих игры, бизнес-программы, ИИ и социальные сети. В конкурсной программе учитывались только приложения, доступные в официальном магазине Microsoft Store.

Лучшей ИИ-программой признана dJay Pro Algoriddim — утилита для диджеев, использующая нейросети для создания музыки и сетов.

В категории «Стиль жизни» победило приложение Diarium — личный дневник с синхронизацией со смартфоном, ноутбуком, планшетом и облачным хранилищем.

Лучшая программа в категории «Финансы»: TradingView — приложение для отслеживания курса валют, акций, криптовалют, финансовых новостей и отчетов. Лучшей бизнес-программой признана Gamma для создания презентаций, совместной работы над проектами, организации онлайн-встреч и анализа вовлеченности зрителя.

В категории «Образование» лучшим стало приложение Typing Land, в категории «Продуктивность» — Todoist, а лучшими музыкальным и медицинским приложениями признаны Apple Music и Complete Anatomy 2024 соответственно. Среди прочего были определены лучший инструмент для разработчиков (oh-my-posh), лучшее приложение в категориях «Здоровье и фитнес» (f.lux) и «Креативность» (Adobe Express).

Лучшей соцсетью на Windows стала Pinterest, лучшей игрой — Asphalt Legends Unite, а «Восходящей звездой» — Endel Music, приложение для генерации музыки для работы, медитации и учебы.

Отмечается, что разработчики этих приложений получат эксклюзивные значки от Microsoft, доступ к бесплатным опциям на домашней странице Microsoft Store и фирменный компьютер Surface Pro 11.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310366/
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