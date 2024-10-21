Пользователи и производители устали от тотальной моды на сенсорное управление

Пользователи и вендоры устали от засилья сенсорных экранов. Мода на оснащение всех гаджетов исключительно сенсорными экранами подходит к концу. Даже корпорация Apple, которая ранее активно продвигала сенсорные смартфоны, добавила новую кнопку в последнюю версию iPhone. На устройствах других производителей кнопки также появляются все чаще. Особенно актуальным этот вопрос становится на автомобильном рынке, где эксперты предупреждают, что физические элементы управления могут стать новым показателем безопасности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото СМИ. Пользователи устали от засилья сенсорных экранов, считают эксперты

В сентябре выпущена 16-я версия iPhone, в которой появилась отдельная кнопка управления камерой. Это решение особенно примечательно для Apple, которая долгие годы отучала пользователей от кнопок, считая сенсорный экран без физических элементов управления наиболее продвинутым вариантом. В The Wall Street Journal охарактеризовали последнее нововведение Apple как конец «тирании сенсорных экранов».

Обратная тенденция — возвращение кнопок — наблюдается и в других категориях устройств. Например, в «умных» часах и бытовой технике. Некоторые уже назвали эту тенденцию re-buttonization, или возвращением кнопок.

В некоторых сферах, например, в беспроводных наушниках, вендоры никогда полностью не отказывались от кнопок в пользу сенсоров. Некоторые производители продолжают оснащать наушники физическими кнопками, за что удостаиваются отдельной похвалы от пользователей и модных обзорщиков.

Физические элементы управления также могут стать вопросом безопасности, поскольку необходимость смотреть на экран отвлекает от происходящего вокруг. Это особенно актуально для автомобилей, где использование сенсорного экрана может занимать больше времени, чем управление с помощью физических элементов.

В автопроме Tesla стала законодателем моды на полное отсутствие кнопок, однако владельцы электрокаров начали жаловаться на отсутствие физического переключения режимов езды. В последних моделях автомобилей от других автопроизводителей, включая Kia, BMW, Volkswagen и Xiaomi, стали появляться кнопки, ручки и тумблеры. Во многих обзорах такие нововведения хвалят, а большие сенсорные экраны, которые еще недавно считались продвинутым элементом, называют устаревшими и «отвлекающими».