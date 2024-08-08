Минцифры ответило на жалобы о низкой скорости YouTube в Кыргызстане

Читатели 24.kg жалуются на проблемы с видеохостингом YouTube. По их словам, видео грузятся медленно или не грузятся совсем.

«Замедление этого сервиса в России сказывается и на Кыргызстане. Мобильные операторы и интернет- провайдеры игнорируют вопросы, отвечая шаблонами. У многих знакомых аналогичная проблема, причем остальные ресурсы грузятся отлично», — говорится в одной из жалоб.

В Министерстве цифрового развития 24.kg сообщили, что проблем с работой сервиса в Кыргызстане нет и не было. Однако те, кто жалуется, могут быть абонентами одного сотового оператора, но это еще не точно. Вопрос требует изучения.

Министерство цифрового развития просит обратиться к ним тех, кто столкнулся с проблемой в работе видеохостинга. Тем не менее вопрос ведомство изучает.

Напомним, в начале августа в России возникли перебои в работе YouTube. В конце июля депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что власти РФ начнут замедлять работу YouTube в ближайшие дни. Он отметил, что к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах снизится до 70 процентов, но это не коснется мобильной версии сайта. Хинштейн назвал этот шаг «вынужденным» и обвинил YouTube в игнорировании российского законодательства, призвав представителей сервиса изменить свою политику.