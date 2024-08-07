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Техноблог

Защита персональных данных. Что делают в этой сфере в Кыргызстане

С начала работы Госагентство по защите персональных данных разработало 19 проектов нормативных правовых актов. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. директора ведомства Алмамбет Касымбеков.

По его словам, утверждена программа по развитию электронной коммерции до 2026 года. Кроме нее, в этом году по распоряжению кабмина определен список уполномоченных органов, которые смогут обмениваться персональными данными между странами СНГ.

Особое внимание уделяется разработке в Кодекс о правонарушениях, касающихся повышения ответственности за незаконное использование персональных данных. Документ на рассмотрении в администрации президента.

По словам Алмамбета Касымбекова, с момента образования агентства разработано 19 проектов нармативно-правовых актов, из них 16 утвердили, три — на стадии согласования.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301351/
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